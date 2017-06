Mr. Big regresa a Chile en agosto

Las personas tras las productoras nacionales sencillamente se volvieron locas. Y es que sólo el día de hoy se confirmaron cuatro nuevos conciertos para la agenda local (Mike Portnoy, Thieves Like Us y la oficialización de Anvil), una que ya está saturada de espectáculos (y eso que todavía no llegamos a la segunda mitad del año).

El cuarto show confirmado llega con los norteamericanos de Mr. Big, quienes regresan a nuestro país a dos años de su última presentación. La banda aterrizará en Chile con un disco recién publicado, “Defying Gravity“, el que tendrá su lanzamiento el próximo 7 de julio. En la jornada también se hará presente la destacada compositoria, guitarrista y cantante nacional, Cler Canifrú.

El evento quedó fijado para el próximo 26 de agosto en la Cúpula Multiespacio (ex Teatro La Cúpula) y las entradas para aquel ya están disponibles a un precio general preventa ($30.000) mediante sistema Ticketek.