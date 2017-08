Morrissey anuncia nuevo disco de estudio: “Low In High School”

Martes, 22 de Agosto de 2017 | 9:56 am | No hay comentarios

Muy buenas noticias para seguir con esta jornada de martes. Y es que a tres años del lanzamiento del excelente “World Peace Is None Of Your Business“, Steven Patrick Morrissey anunció que el sucesor de aquel ya está listo para ser publicado.

El disco, nada menos que el décimo primer LP en la carrera solitaria del ex The Smiths, llegará el próximo 17 de noviembre bajo el nombre, “Low In High School“, y el mismo significará el debut del músico con su nuevo sello, BMG, que editará el álbum junto a la propia discográfica de Morrissey, Etienne Records.

El material está producido por el ya legendario Joe Chiccarelli (Frank Zappa, Beck, The Strokes), y el propio es descrito como un “intento de Morrissey de capturar la atmósfera de un mundo que cambia constantemente“.

Recordemos que tras la publicación de “World Peace Is None Of Your Business”, se conocieron los problemas que el compositor inglés tenía con el que hasta ese momento era su sello, Harvest, lo que finalmente ocasionó el retiro del disco de las tiendas y las plataformas de streaming.

Esperando por música, te dejamos con el trailer de la película biográfica de Moz, “England Is Mine“, que tuvo su estreno el pasado 4 de agosto: