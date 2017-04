Morrissey abandona concierto luego de tocar cinco canciones

Miércoles, 12 de Abril de 2017 | 12:29 pm | No hay comentarios

El asunto fue así: la noche del pasado lunes, Morrissey llegó al concierto que tenía programado en Arizona con algunos problemas en su garganta, principalmente por el desgaste que le produjeron sus shows anteriores. A pesar de esto, el ex The Smiths decidió llevar adelante la presentación.

Grave error o una entrega encomiable a sus seguidores -depende del prisma-, lo cierto es que el músico británico sólo alcanzó a interpretar cinco canciones completas cuando en medio de “Everyday Is Like Sunday” debió abandonar el escenario porque su voz simplemente no daba más.

Ante esto, un miembro de su banda explicó al público: “Ustedes lo oyeron. Él estuvo tratando con todas sus fuerzas, realmente lo hizo. Su voz está quebrada. Lo sentimos. Él lo siente. Saben que él trató“.

En el siguiente registro, se puede ver el momento exacto en el que Mos tira la toalla: