Mike Portnoy forma nueva banda con ex miembros de Dream Theater, Guns N’ Roses, Journey y más: Sons Of Apollo

Martes, 1 de Agosto de 2017 | 1:41 pm | No hay comentarios

Sumándose a la efervescencia de los supergrupos, hoy día nos enteramos de un nuevo proyecto compartido. Se trata de Sons Of Apollo, banda que tiene a la cabeza a Mike Portnoy (ex Dream Theater, actual The Winery Dogs), junto a Ron “Bumblefoot” Thal (ex Guns N’ Roses), Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big, David Lee Roth), Derek Sherinian (ex Dream Theater) y Jeff Scott Soto (ex Journey, ex Yngwie Malmsteen’s Rising Force).

Con esa lista de estrellas confirmadas en su alineación, los norteamericanos también anunciaron que editarían su primer disco de estudio el próximo 20 de octubre bajo el nombre, “Psychotic Symphony“, uno que también fue adelantado a través de un trailer.

Revisa el material a continuación: