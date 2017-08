Mike Patton sufre accidente y Dead Cross suspende show

Las mil revoluciones por minuto le pasaron la cuenta a Mike Patton. Y es que anoche, el vocalista de Dead Cross sufrió un accidente antes del show que la banda tenía agendado en el Teatro El Rey de Los Angeles, el que tuvo que ser cancelado por lo mismo.

En la antesala del concierto, Michael Crain subió al escenario para informar lo ocurrido: “Ha habido un accidente de auto. Mike estuvo ahí. No es grave, pero él no está disponible para estar aquí esta noche. Está lastimado. Nos disculpamos, vamos a reagendar el show“, lo que Dave Lombardo complementó con: “En el nombre de la banda, lo lamentamos muchísimo“.

ACTUALIZACIÓN

No fue un accidente de auto como dijo Crain, sino que una mala pirueta en skate que obligó a que a Patton le pusieran puntos (hasta para sus accidentes el cantante tiene gracia).

Así lo indicó el representante de Dead Cross, quien aclaró que la banda volverá al escenario (ofreciendo el show cancelado en el Teatro El Rey) el día de hoy con alineación completa, incluyendo al patinador Mike.

Dead Cross set cancelled. Mike Patton got into an accident pic.twitter.com/WUzuhULQHu

— Rey Philip de Joya (@reydejoya) 22 de agosto de 2017