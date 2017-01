Mike Inez confirma que Alice In Chains está trabajando en un nuevo disco

Sorprendentemente, Alice In Chains pudo construir una carrera más que aceptable luego de la muerte de su integrante más carismático, Layne Staley. Desde hace ya más de diez años, la banda se encuentra reformada con el vocalista, William DuVall, con quien Jerry Cantrell, Sean Kinney y Mike Inez, han editado dos discos de estudio, “Black Gives Way To Blue” (2009) y “The Devil Put Dinosaurs Here” (2013). Una producción que lejos de agotarse, está en vías de aumentar.

Lo anterior porque el grupo originario de Seattle acaba de entrar al estudio para registrar su sexto larga duración. Así lo indicó Mike Inez en reciente entrevista con Framus & Warwick, donde también habló de la industria y del profesionalismo que identifica al cuarteto:

Estamos trabajando duro, siempre estamos haciendo algo; es lo que hacemos, tocamos, normalmente todas las piezas encajan luego. Solíamos preocuparnos por el sello, por los negocios; la banda se ha convertido en eso, es un negocio y hay mucho que hacer sobre aquel. Cuando entramos al estudio, este es como nuestra casa club, este es lugar al que vamos. Tratamos de no hacer de esto un negocio: esto es diversión. Tratamos de hacer nuestro ambiente de trabajo algo entretenido para cada uno. Estar en el estudio veinte horas al día no es divertido, pero es un gran trabajo. Tratamos de hacer que esto sea nuestra casa club, y separarlo de los negocios. Todavía estamos jugando en la caja de arena. Para este nuevo disco, en todo caso, todavía nos estamos reuniendo en la misma ciudad, ensayando en la misma habitación. Hoy día justamente es nuestro primer día en el estudio y estoy atrasado, porque estoy hablando contigo [periodista], así que eso te demuestra cuán profesionales todavía somos.