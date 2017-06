Mikael Åkerfeldt formará nueva banda con Devin Townsend

Con el último disco de Opeth publicado en septiembre pasado, el excelente “Sorceress“, el histórico vocalista y guitarrista de la banda, Mikael Åkerfeldt, parece tener entre sus planes crear otro proyecto para canalizar su inagotable energía creativa.

Lo anterior porque en reciente entrevista con Rock Hard Megazine, el músico sueco habló de formar una nueva banda nada menos que con Devin Townsend (y otros integrantes), el talentoso canadiense actualmente a cargo de Casualties Of Cool y Devin Townsend Project. Esto fue lo que dijo Akerfeldt;

He hablado con él (Devin Townsend) sobre la idea de hacer algo -no sólo él y yo-, sería una banda.

Se me ocurrió la idea y hablé con un tipo de Suecia -me encanta su voz- y fue como: “Si tú estás, cuenta conmigo”. Después me reuní con el tecladista y me dijo: “¡Sí!, estoy adentro”. Hablé con el baterista y lo mismo. Hablé con Devin y también: “Estoy adentro”.

La idea de esto -si llega a concretarse- es tener una banda se puros vocalistas principales. Así que la voz primero, y los instrumentos después. Porque esto se ha perdido en la música de ahora, creo: gente sintiéndose cómoda haciendo la voz principal.

Si hay un bajista o baterista, genial, pero cantar es lo más importante, así que ellos deben tener una voz de tipo vocalista principal. Si la banda se forma, no va a ser algo grande, sólo sería hacer un disco por diversión, si es que llegamos a eso. Y como he dicho, el foco está en cantar; uno que tome el liderazgo vocal y que los otros también canten detrás.

Me encanta cantar y siento que esto se ha perdido en el rock actual.