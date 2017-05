Metallica tocó “Now That We’re Dead” en Colbert

Martes, 16 de Mayo de 2017 | 10:34 am

Metallica sigue adelante con la promoción de su último disco de estudio, el muy buen “Hardwired… To Self-Destruct“. Esta vez, el primer grande del thrash metal pasó por los estudios de The Late Show With Stephen Colbert donde realizó una incendiaria presentación.

Luego de haber triunfado en el Lollapalooza Chile 2017, la banda de California llegó al conocido espacio de la televisión estadounidense para tocar una potentísima versión de “Now That We’re Dead“, sin duda, uno de los cortes más agresivos del álbum.

Revisa el registro oficial de su actuación aquí: