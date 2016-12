Metallica tocó “Atlas, Rise!” y “For Whom The Bell Tolls” en Jimmy Kimmel Live!

El pasado 18 de noviembre quedó registrado como el día en que Metallica regresó al terreno discográfico después de ocho largos años de ausencia. El álbum que trajo de vuelta al primer grande del thrash metal y número estelar de la próxima edición de Lollapalooza Chile, fue el muy interesante “Hardwired… To Self-Destruct“, producción que completa un total de diez largos para la banda californiana.

Pues bien, fue precisamente para presentar este trabajo que el grupo llegó a los estudios de Jimmy Kimmel Live!, donde, además de tocar uno de los cortes pertenecientes al trabajo, “Atlas, Rise!“, también se despacharon una versión de la clásica “For Whom The Bell Tolls“.

Puedes ver ambas presentaciones a continuación: