Metallica reeditará “Master Of Puppets” con material inédito

Miércoles, 30 de Agosto de 2017 | 10:07 am | No hay comentarios

A casi un año del lanzamiento de su último larga duración, el muy buen “Hardwired… To Self-Destruct“, la próxima movida discográfica de Metallica tiene que ver con la reedición del que quizás sea su trabajo más importante, uno de los más grandes del thrash metal, por cierto. Hablamos, claro, de “Master Of Puppets” (1986).

La nueva toma del álbum se realizó bajo el propio sello de la banda norteamericana, Blackened Recordings, y aquel llegará en múltiples formatos físicos y digitales que ya pueden ser pre ordenados a través del sitio del grupo (la colección tendrá su lanzamiento el próximo 10 de noviembre).

Las ediciones más completas del registro, además de incluir el disco original remasterizado, también tendrán demos, outtakes, mixes, material en vivo y más. Todo el track listing lo puedes revisar en la misma web de la banda.

Nosotros te dejamos con los adelantos de “Disposable Heroes” (remasterizado) y “The Thing That Should Not Be” (Live at the Aragon Ballroom, 25 de mayo de 1986), además de James Hetfield con el unboxing de la reedición de lujo: