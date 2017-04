Melvins anuncia nuevo disco: “A Walk With Love And Death”

Jueves, 6 de Abril de 2017 | 2:58 pm | No hay comentarios

Cuando decimos que Melvins no para, es porque realmente no lo hace. Prueba inmediata de aquello es la dilatada discografía que posee la banda encabezada por el inmortal Buzz Osborne, alias King Buzzo, que ya se encumbra por los 24 discos editados en 34 años de carrera, siendo los últimos de aquellos, “Three Men And A Baby” y “Basses Loaded“, ambos publicados la temporada 2016.

Siguiendo por ese camino lleno de luz, la agrupación originaria de Montesano acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo trabajo de estudio, “A Walk With Love And Death“, que proyecta su salida para el 7 de julio, y que tendrá formato de álbum doble.

Además de esto, el grupo compartió un inquietante video que anticipa lo que se viene con su nueva producción. Te dejamos el clip aquí: