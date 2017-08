Megadeth anunció que volverá a Chile este año como parte de Santiago Gets Louder

Martes, 22 de Agosto de 2017 | 8:33 am

Esto realmente es una locura. Y es que si ayer Anthrax anunciaba una nueva visita al país, ahora es Megadeth que acaba de informar a través de redes sociales sobre su arribo a Chile. Pero eso no es todo, porque la banda confirmó su paso en el marco del festival Santiago Gets Louder 2017, evento del que hasta ahora no hemos tenido noticia alguna.

Con esto, se completarán conciertos de los cuatro grandes del thrash metal en una sola temporada en suelos nacionales. Primero fue Metallica en el Lollapalooza local, después vino Slayer en el Movistar Arena y ahora serán los grupos de Scott Ian y Dave Mustaine, respectivamente. En el caso de los autores de “Tornado Of Souls“, el show marcará su regreso luego de su demoledor espectáculo en el Teatro Caupolicán en agosto del año pasado.

De acuerdo a los datos entregados por la banda, el show tendrá lugar en el Movistar Arena el próximo 29 de octubre, y las entradas para el mismo estarán disponibles a partir de este jueves 24 de agosto.

Pronto tendremos más detalles.

♫ Just Announced: Santiago, Chile – Oct 29 at Gets Louder Festival, Movistar Arena. Tickets on sale Aug 24 @ 10am https://t.co/B2L1a44Otx pic.twitter.com/1Ahio1vzgF — Megadeth (@Megadeth) 22 de agosto de 2017