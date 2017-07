Maynard James Keenan explica la demora con el nuevo disco de Tool

Jueves, 13 de Julio de 2017 | 12:57 pm | No hay comentarios

Durante una reciente aparición en “The Joe Rogan Experience”, el podcast del comediante norteamericano Joe Rogan, Maynard James Keenan se refirió por primera vez a la demora en el proceso de grabación del próximo disco de Tool, el largamente esperado sucesor de “10,000 Days“.

Hablando sobre sus compañeros de banda (Adam Jones, Danny Carey y Justin Chancellor), el calvo vocalista explica: “Su proceso de composición es uno muy largo. Y estoy seguro de que pueden haber muchas razones del porqué este retraso. Su estilo es muy analítico, y creo que, en algún punto, esto quizás se deba a que ha pasado mucho tiempo desde nuestro último disco; tiene que haber un poco de miedo ahí. ¿Este álbum va a ser tan bueno como el anterior? La proyección ahora es… Ahora la presión es enorme, y estoy seguro que eso va a influir un poco“.

Maynard continúa: “En cuanto a la forma que Danny, Justin y Adam tienen de escribir, es un proceso muy largo y tedioso. Y siempre regresan a revisar ciertas cosas, y a cuestionar lo que ya habían hecho, y vuelven a retroceder, después van más atrás y luego hacia adelante, y de alguna manera están construyendo una base, los cimientos de una casa. Y hasta que esos cimientos no estén listos, yo no puedo trabajar en las melodías. Porque si ellos continúan cambiando las bases, las melodías también cambian, y entonces la historia, por supuesto, no se está escribiendo. Así que en ese lugar estamos. Hay un montón de bases que siguen cambiando; un montón de bases espectaculares que ellos siguen modificando. Y siguen cambiando de opinión. Así que no sé si es algo bueno o malo: sólo es un proceso“.

El también cantante de A Perfect Circle y Puscifer va más allá: “Cuando tienes a un grupo de personas con mucha voluntad y obstinación; personas con opinión que han tenido éxito -incluido yo-; cuando le entregas éxito a alguien aquel está totalmente convencido de que tiene la razón. Así que es difícil hablar conmigo, o es difícil hablar con ellos; es difícil hablar con la gente que está en esa posición porque han sido exitosos y piensas que la razón por la que has llegado ahí es por la postura que adoptas hoy. Lo cual está bien. Pero nuestro proceso ha evolucionado en todos estos años, y esa naturaleza obstinada tratas de hacerla a un lado y no tomar ninguna de esas cosas personalmente“.

Maynard agrega: “Mi deseo de seguir adelante, ir, ir, ir, y llevar las cosas a cabo… Siempre estoy cabeceando con los tipos en Tool para que esas cosas se puedan hacer, pero simplemente no es su estilo. Me tomó un tiempo decir: ‘Esto no es personal. Esta sólo es la forma que ellos tienen de hacer las cosas y tengo que respetarla, y tengo que tomarme mi tiempo y dejarlos a ellos tomarse su tiempo’. Recién me di cuenta. Llego y veo qué está pasando: ‘Oye, Justin, mándame la pista, mira dónde estamos. ¿Esto está hecho?’. Si esto está listo, pero completamente listo, y puedo comenzar a escribir las letras y poner música, genial. Pero ha habido momentos en los que he empezado a escribir y, después de poner las letras, la canción tomó una dirección absolutamente distinta, así que todo lo que había podido escribir, sabias melodías o sabias letras, se hacían ccompletamente irrelevantes, así que tenía que empezar de nuevo…“.

Sobre si el hecho de no vivir en la misma ciudad que el resto de los miembros del grupo ha afectado en la demora del disco, el músico aclara: “O sea, puedo sentarme y estar con ellos en la sala de grabación, pero su forma de trabajar es tan tediosa y tan ‘Rain Man’ que simplemente no puedo… Sencilla y jodidamente empiezo a plegarme en mí mismo. Pero es algo muy bueno; lo que están haciendo es fantástico, y lo respaldo completamente. No hay otra forma para ellos de poder hacerlo. Yo me puedo mover mucho más rápido si me dejas ayudarte, pero creo que es algo que necesitan hacer, y por mí está bien. Tienes que tener un poco de fricción ahí (en la sala de ensayo), así que tengo que entrar, inflar un poco mi pecho, ser agresivo y estar como: ‘Movámonos, muchachos. Tenemos que movernos’. Y eso funciona por un minuto, y definitivamente podemos hacer equilibrio. Pero si lo hiciera todos los días, simplemente sería parte de la fricción, más fricción que cualquier otra cosa“.

Puedes ver la entrevista completa a continuación: