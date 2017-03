Matt Berninger canta “The Rains Of Castamere” junto a la orquesta sinfónica de Game Of Thrones

Martes, 28 de Marzo de 2017 | 1:07 am | No hay comentarios

La noche del jueves pasado en Los Angeles se daba una situación bastante particular: Serj Tankian se unía al Game Of Thrones Live Concert Experience -proyecto dedicado a interpretar el soundtrack de la serie a cargo de una orquesta sinfónica- para poner su voz a uno de los temas más emblemáticos del popular programa de HBO, “The Rains Of Castamere“.

Pues bien, el vocalista de System Of A Down no fue el único que se dejó llevar por esta gran propuesta porque durante la jornada de ayer (en Las Vegas) el líder de The National, Matt Berninger, también subió al escenario del espectáculo (haciendo un poco más de sentido a la intervención dada su relación con la serie). El músico norteamericano entonó la propia “The Rains Of Castamere” con un resultado excepcional gracias a la aspereza y la densidad de su voz. Puedes revisar algunos registros del momento más abajo.

Recordemos que The National contribuyó con su propia versión de “The Rains Of Castamere” para la BSO de la segunda temporada de la serie, transformándose en la toma vocalizada más conocida del tema junto a la realizada por Sigur Rós (cuarta temporada).

