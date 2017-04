Mastodon tocó “Show Yourself” en Jimmy Kimmel Live!

Martes, 4 de Abril de 2017 | 9:51 am | No hay comentarios

Hace sólo un par de días que Mastodon publicó su nuevo larga duración, el muy buen “Emperor Of Sand“, un trabajo que se desmarca de la línea de su antecesor, “Once More ‘Round The Sun” (2014), para estrechar su sonido más bien con “The Hunter” (2011), el quinto álbum de su carrera.

Para comenzar con la promoción post lanzamiento de su registro es que los de Atlanta llegaron al escenario de Jimmy Kimmel Live! al aire libre, donde tocaron “Show Yourself“, uno de los temas que precisamente marcan una diferencia en “Emperor Of Sand”.

Te dejamos con el registro de su show a continuación: