Mastodon tocó canciones de “Emperor Of Sand” por primera vez en vivo

Lunes, 20 de Marzo de 2017 | 10:58 am | No hay comentarios

Cada vez queda menos para el esperado regreso discográfico de Mastodon. Será el próximo 31 de marzo cuando los de Atlanta tengan el lanzamiento oficial de “Emperor Of Sand“, álbum sucesor de “Once More ‘Round The Sun” (2014), una producción que, sin duda, dejó los parámetros elevadísimos.

Pues bien, para ir adelantando parte del material en vivo, el pasado viernes la banda tocó por primera vez algunas canciones del registro en público. En concreto, fueron los tres primeros singles del trabajo los que el grupo se encargó de presentar: “Sultan’s Curse“, “Show Yourself” y “Andromeda“.

Te dejamos dos videos de su presentación aquí: