Mastodon publica snippet de su nuevo disco

Jueves, 26 de enero de 2017 | 12:10 pm | No hay comentarios

¡Por fin! A través de su sitio web oficial, Mastodon publicó un adelanto del que será su próximo disco de estudio, uno del que hasta ahora no se sabe nada excepto por este breve anticipo, el que suena justo como queríamos después de que la banda editara el excelente, “Once More ‘Round The Sun” en 2014.

Con un riff potentísimo y la frenética batería del siempre virtuoso Brann Dailor, la pieza puede escucharse mientras se explora el que podría ser el artwork del registro. Todo indica que se viene algo tremendo con la banda de Georgia.