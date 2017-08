Mastodon anuncia nuevo EP: “Cold Dark Place”

Lunes, 28 de Agosto de 2017 | 12:20 pm | No hay comentarios

Hace exactos 10 días, surgían algunas informaciones indicando que Mastodon iba a publicar nuevo material discográfico bajo el nombre de “Cold Dark Place” el próximo 22 de septiembre, sin embargo, no había claridad sobre el formato que tendría el lanzamiento.

Pues bien, hoy día se conocieron los detalles oficiales de la producción. Se tratará de un EP que incluye cuatro canciones, tres de las cuales -“North Side Star“, “Blue Walsh” y “Cold Dark Place“- fueron grabadas en las sesiones de “Once More ‘Round The Sun” (2014) y una cuarta -“Toe To Toes“- que fue registrada en el proceso de “Emperor Of Sand” (2017), el último álbum de la banda.

Te dejamos con el track listing, la portada y un video que muestra la historia tras el arte del disco:

Track listing “Cold Dark Place”:

North Side Star Blue Walsh Toe To Toes Cold Dark Place