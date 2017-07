Marilyn Manson estrena cuatro nuevas canciones en vivo

El siempre rupturista Marilyn Manson se encuentra preparando la salida del que será su décimo disco de estudio, “Heaven Upside Down“, uno cuya publicación estaba agendada para febrero pasado y la que finalmente no se completó por razones que no han sido aclaradas.

Hasta ahora, no hay una fecha exacta para el lanzamiento del álbum, sin embargo, el músico norteamericano continúa compartiendo material de aquel. Coincidiendo con el tramo europeo de su tour actual, el autor de “Beautiful People” tocó los cortes, “Say 10“, “We Know Where You Fucking Live“, “Revelation No. 12” y “One Degree“. Esto, principalmente en su show de Budapest el 20 de julio.

Puedes ver algunos registros de lo anterior aquí: