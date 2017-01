Marillion publica dos adelantos de su nuevo disco en vivo: “Marbles In The Park”

Lunes, 9 de enero de 2017 | 12:59 pm | No hay comentarios

Cada vez queda menos para que Marillion llegue a nuestro país con su “Marillion Weekend”. La ya legendaria banda de rock progresivo se presentará con una serie de conciertos en Chile entre los próximos 19 y 21 de mayo.

Para ir haciendo la previa de este encuentro desde ya, ahora tenemos la posibilidad de ver dos adelantos del nuevo disco en vivo que el grupo lanzara este 20 de enero, uno que precisamente se construyó en el marco del Marillion Weekend de Países Bajos.

El álbum se titulará “Marbles In the Park” y sus dos anticipos corresponden a “Fantastic Place” y “You’re Gone“, los que puedes revisar a continuación: