Manu Chao publica tres nuevas canciones

Martes, 24 de enero de 2017 | 1:33 pm | No hay comentarios

Para sorpresa y alegría de muchos de nosotros, Manu Chao vuelve a la carga. Y es que a ocho años de su último lanzamiento discográfico, el álbum en vivo, “Baionarena” (2009), el músico francés regresa con material totalmente inédito.

Se trata de tres cortes publicados a través de su sitio web oficial (desde donde se pueden descargar en distintos formatos de audio), cada uno acompañado por su respectivo video. Aunque el compositor de 55 años no ha dicho nada sobre la salida de un nuevo trabajo de estudio, es muy probable que “No Sólo En China Hay Futuro“, “Words Of Truth” y “Moonlight Avenue” (firmado bajo el nombre de Ti.Po.Ta.), sean la antesala de un proyecto mayor.

Te dejamos con las nuevas producciones de Manu Chao a continuación: