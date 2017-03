Lollapalooza Chile 2017 suma un nuevo escenario

Miércoles, 22 de Marzo de 2017 | 3:15 pm | No hay comentarios

Cada vez queda menos para que la versión 2017 de Lollapalooza Chile sea una realidad. Serán los próximos 1 y 2 de abril, en el Parque O’Higgins, cuando se realice la séptima edición del certamen a nivel local, una que esta temporada tiene a Metallica, The Strokes, The xx y The Weeknd encabezando su cartel.

Así, con todo preparado para el espectáculo, todavía quedaban sorpresas por revelar. Esto, porque desde la producción del evento se informó que habrá un séptimo escenario apostado al interior del ex Parque Cousiño.

Se trata del escenario Aldea Verde, un espacio que representa todo el espíritu ecológico promovido por el festival. La idea de esta zona, además de contribuir con un punto más para la presentación de distintos artistas, es generar un ambiente donde las personas puedan acercarse más a la cultura de la sostenibilidad y a la siempre sana posibilidad de la vida al aire libre.

Para lograr lo anterior, se desarrollarán una serie de actividades relacionadas con estos temas, como la realización de diferentes charlas a cargo de organismos como la ONU, la Coporación Tompkins o la CORFO. Asimismo, habrán dispuestas varias áreas de esparcimiento y entrega de información, entre las que se cuentan el Bosque De Deporte y Vida Sana, La Aldea De Sanación y Bienestar, y una zona donde un gran número de expositores estarán mostrando sus emprendimientos sostenibles. Puedes encontrar más información sobre esto último ACÁ.

Por otra parte, también habrá lugar para la música. La Aldea Verde tendrá su propio cartel, dentro del que destacan los hermanos Ángel Parra y Javiera Parra, Beatriz Pichi Malen o Natalia Contesse. Revisa toda la programación del escenario aquí:

Cartel Aldea Verde Stage:

Sábado 1 de abril:

13:00 – 13:45: Meli Moyu

14:45 – 15:30: Amahiro

16:15 – 17:00: Javiera y Ángel Parra

17:30 – 18:30: Beatriz Pichi Malen

Domingo 2 de abril

13:00 – 13:45: Shaiva Tabdar

14:45 – 15:30: Voces del Desierto

16:15 – 16:45: Subhira

17:30 – 18:15: Natalia Contesse

Charlas Anfiteatro Aldea Verde:

Sábado 1 de abril:

13:50 – 14:35 – ONU, Turismo Sostenible

15:30 – 16:40 – Fundación Tompkins, Desafíos.

18:30 – 19:15 – Networking ONGs y Hubs, Proyectos Territoriales.

Domingo 2 de abril:

13:50 – 15:00 – Propósito Aldea Verde – Cocrear la Aldea.

15:30 – 16:40 – CORFO / Socialab Empresas B. Emprendedores, Creatividad y potencialidades.