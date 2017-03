Lollapalooza Chile 2017 revela sus horarios

Jueves, 9 de Marzo de 2017

Lollapalooza Chile está cada vez más cerca, ya que falta menos de un mes para su versión 2017, a realizarse en el Parque O’Higgins los días 1 y 2 de abril. Ahora la producción acaba de revelar la información de horarios para este año, además de confirmar la integración del DJ y productor Diplo, quien reemplaza a The Chainsmokers, los que se bajaron del festival por problemas de agenda ocasionados a último minuto.

Metallica será el encargado de cerrar el VTR Stage el día sábado 1 de abril, lugar donde también se presentarán bandas como Rancid y Cage The Elephant. En tanto, el escenario Itaú contará con The xx como la atracción principal en este procenio, que además contará con la presencia de The 1975, Glass Animals y los nacionales Weichafe.

En cuanto al domingo 2 de abril, The Strokes será el encargado de cerrar el VTR Stage, mientras que el cierre del Itaú Stage correrá por parte de The Weeknd. A continuación te dejamos con la gráfica completa de horarios para ambos días, además de información sobre los tickets disponibles:

Las entradas para el festival continúan a la venta mediante sistema Puntoticket. Estos son los precios:

Pase Dos Días General:

Tipo de Ticket Valor Cargo por servicio Total Early Bird $60.000 $7.200 $67.200 (AGOTADA) Preventa 1 $80.000 $9.600 $89.600 (AGOTADA) Preventa 2 $95.000 $11.400 $106.400 (AGOTADA) Preventa 3 $105.000 $12.600 $117.600 (AGOTADA) Normal $125.000 $15.000 $140.000

Pre-Venta Diario General: $85.000

Pase Dos Días Lolla Lounge: $250.000

Pase Diario Lolla Lounge: $175.000

Información de servicios, AQUÍ.