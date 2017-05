Living Colour revela primeros detalles de su nuevo disco: “Shade”

Lunes, 15 de Mayo de 2017 | 10:56 am | No hay comentarios

Mucho tiempo había pasado desde que no publicábamos algo sobre Living Colour en esta tribuna, sin embargo, lo de ahora merece toda la atención posible. Y es que la emblemática banda neoyorquina acaba de anunciar la fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio, “Shade“, uno que se transformará en su primera producción discográfica en ocho años.

Será el próximo 8 de septiembre cuando el sucesor de “The Chair In The Doorway” (2009) tenga su salida. Esto, luego de que el registro tardara cinco años -entre 2013 y 2017- en ser grabado.