Lista de nominados a los Premios Mercury 2017

Jueves, 27 de Julio de 2017 | 11:16 am | No hay comentarios

El Mercury Prize es un reconocimiento anual otorgado desde 1992 por la Industria Fonográfica Británica al mejor álbum producido por una banda o artista en esa región de Europa durante la temporada. Como en pocos homenajes, el Mercury es un premio que concentra polémica principalmente porque, a partir del año 1997, el ganador casi siempre fue un grupo o solista que no figuraba entre los favoritos o los trabajos que se elegían derechamente eran de menor calidad respecto a la competencia. Registros como “OK Computer” (1997) de Radiohead, “Mezzanine” (1998) de Massive Attack o “Back To Black” (2007) de Amy Winehouse, no fueron escogidos como los mejores de sus respectivos años. Sin ir más lejos, en la versión 2016 del certamen, se premió al disco “Konnichiwa” de Skepta, dejando de lado a “★” (“Blackstar“) de David Bowie o a “A Moon Shaped Pool” de Radiohead.

Pues bien, la edición 2017 de la ceremonia, fijada para el próximo 17 de septiembre, acaba de anunciar a sus nominados. Con The xx corriendo como favorito para llevarse el trofeo por el excelente “I See You“, también aparecen detrás Alt-J por “Relaxer“, Ed Sheeran por “÷” o Kate Tempest por “Let The Eat Chaos“.

La lista completa de álbumes nominados, aquí:

The xx – I See You

Alt-J – Relaxer

Blossoms – Blossoms

Dinosaur – Together, As One

Ed Sheeran – ÷

Glass Animals – How To Be A Human Being

J Hus – Common Sense

Kate Tempest – Let The Eat Chaos

Loyle Carner – Yesterday’s Gone

Sampha – Process

Stormzy – Gang Signs & Prayer

The Big Moon – Love In The 4th Dimension

This was our reaction to finding out that ‘I See You’ has been shortlisted for the 2017 Hyundai @MercuryPrize Album of the Year! pic.twitter.com/QcoxqOYfap — The xx (@The_xx) 27 de julio de 2017