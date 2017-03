Linkin Park y Kiiara tocan “Heavy” en The Late Late Show

Linkin Park tiene programado su regreso a Chile para el próximo 9 de mayo en el Movistar Arena, en el que seguramente va a ser uno de los conciertos más potentes de esta primera parte de la temporada.

Mientras eso ocurre, la banda encabezada por Chester Bennington continúa con las actividades pre lanzamiento de su siguiente disco de estudio, “One More Light“, el que tendrá su publicación el próximo 19 de mayo. Así, el grupo de California llegó a los estudios de The Late Late Show para presentar su nuevo single, “Heavy“, en el que también colabora la joven cantante norteamericana, Kiiara.

Puedes ver un registro de la actuación aquí: