Liam Gallagher tocó “Wall Of Glass” en Colbert

Martes, 15 de Agosto de 2017 | 9:36 am | No hay comentarios

Cada vez queda menos para que Liam Gallagher comparta el primer álbum en solitario de su carrera. El ex Oasis tendrá el lanzamiento de “As You Were” el próximo 6 de octubre, trabajo del que ya adelantó sus tres singles iniciales, “Chinatown“, “For What It’s Worth” y “Wall Of Glass“.

Pues bien, precisamente para presentar este último tema fue que el músico llegó a los estudios del The Late Show with Stephen Colbert la noche de ayer. Puedes ver el registro a continuación: