Liam Gallagher publica su primera canción en solitario: “Wall Of Glass”

Miércoles, 31 de Mayo de 2017 | 3:48 pm

Se pensó y se hizo. Así parecen ser las cosas para Liam Gallagher, quien después de haber anunciado en marzo pasado que editaría su primer disco en solitario, “As You Were“, y luego de haber completado su debut en vivo la noche de ayer, ahora estrenó formalmente el single inicial de su carrera solo: “Wall Of Glass“, corte que también llega acompañado de un video.

Con respecto al álbum que publicará, el menor de los Gallagher ha dicho que: “Nunca podría escribir un disco completo por mí mismo, estaríamos aquí todo el año. No soy tan prolífico“. Esto, en relación a la colaboración que recibe de distintos compositores para la confección del trabajo. El ex Oasis y Beady Eye continúa: “Para mí, esto se trata del sonido del rock and roll, música de guitarra. Algunas personas tratan de reinventar la rueda, pero yo sólo quiero darle una buena pulida“.

Puedes ver y escuchar “Wall Of Glass” a continuación: