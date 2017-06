LCD Soundsystem anuncia los detalles de nuevo disco de estudio: “American Dream”

Lunes, 19 de Junio de 2017 | 3:19 pm | No hay comentarios

Finalmente se confirmaron todos los rumores y trascendidos: después de siete años, LCD Soundsystem publicará un nuevo disco de estudio, el cuarto trabajo largo del proyecto encabezado por James Murphy.

El sucesor del excelente “This Is Happening” (2010) se titulará, “American Dream“, tendrá su lanzamiento el próximo 1 de septiembre, incluirá 10 canciones y sumará los dos cortes que el grupo había estrenado previamente, “Call The Police” y “American Dream“.

Revisa el track listing del álbum después del salto:

Track listing “American Dream”:

Oh Baby Other Voices I Used To Change yr Mind How Do You Sleep? Tonite Call The Police American Dream Emotional Haircut Black Screen