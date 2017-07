Lanzarán disco de covers de Motörhead: “Under Cöver”

Lunes, 24 de Julio de 2017 | 3:26 pm | No hay comentarios

Si bien la historia de Motörhead como banda se acabó tras la muerte de Lemmy Kilmister en diciembre de 2015, todavía queda material para publicar nuevas colecciones del legendario grupo británico, en esta oportunidad, un disco de covers.

El álbum tendrá su lanzamiento el próximo 1 de septiembre bajo el nombre de “Under Cöver“, y aquel incluirá versiones de clásicos como “Breaking The Law” (Judas Priest), “Rockaway Beach” (Ramones), “God Save The Queen” (The Sex Pistols) o “Sympathy For The Devil” (el tema de The Rolling Stones registrado en 2015 cuando Lemmy y compañía grababan su último larga duración, “Bad Magic“). Revisa el trailer, track listing y portada del disco más abajo.

Además de lo anterior, la producción también sumará un cover nunca antes publicado de la banda. Hablamos de “Heroes“, la maravillosa canción de David Bowie incluida en el trabajo homónimo lanzado en 1977.

Track listing “Under Cöver”:

Breaking The Law (Judas Priest) 2008 God Save The Queen (The Sex Pistols) 2000 Heroes (David Bowie) 2015 Starstruck (Rainbow) 2014 Cat Scratch Fever (Ted Nugent) 1992 Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones) 2001 Sympathy For The Devil (The Rolling Stones) 2015 Hellraiser (Ozzy Osbourne) 1992 Rockaway Beach (Ramones) 2002 Shoot ‘Em Down (Twisted Sister) 2001 Whiplash (Metallica) 2005