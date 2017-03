Lanzan promoción para el concierto de Evanescence en Chile

Jueves, 2 de Marzo de 2017 | 12:14 pm | No hay comentarios

El próximo 4 de marzo se cumplirán nada menos que catorce años desde el lanzamiento del disco más importante en la carrera de Evanescence. Hablamos, claro, de “Fallen” (2003), una producción de la que se desprenden los temas más emblemáticos de la banda encabezada por Amy Lee, como “Bring Me To Life“, “My Immortal“, “Going Under” o “Everybody’s Fool“.

Pues bien, para celebrar el acontecimiento, es que la productora a cargo del show que el grupo ofrecerá en Chile el próximo 4 de mayo –Movistar Arena– lanzó una promoción que estará vigente durante todo el 4 de marzo, y que consiste en un 2×1 en el valor de las entradas.

Para hacerlo efectivo, sólo hay que usar el código “Fallen” en el sitio web de Puntoticket o en los puntos de venta físicos habilitados por el sistema. Los precios para el show son los siguientes:

Cancha General: $39.500

Platea Baja: $34.500

Platea Alta: $29.500

Tribuna: $25.000

*Precios no incluyen cargo por servicio