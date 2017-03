Lamb Of God, Carcass y Heaven Shall Burn agendan show en Chile

Jueves, 2 de Marzo de 2017 | 9:43 am | No hay comentarios

El último año ha estado cargado a las visitas ilustres del metal. Y es que si la temporada pasada fueron las venidas de Iron Maiden, Anthrax y Megadeth, este semestre asoman los aterrizajes locales de Metallica y Slayer, a los que ahora se suma otro imperdible: Lamb Of God.

Así es, la banda norteamericana volverá a Chile a tres años de su brutal presentación en el Santiago Gets Louder (2015). Sin embargo, la información no salió desde la interna del grupo encabezado por Randy Blythe, sino que fue confirmado por los legendarios Carcass, quienes también serán parte del show. Por si fuera poco, a estos dos pesos pesados se integran los alemanes de Heaven Shall Burn. Tremendo.

El concierto está programado para el 29 de junio en el Teatro Caupolicán. Pronto tendremos más datos sobre aquel.