La sinfonía de The Legend Of Zelda llega a Chile en marzo

Jueves, 19 de enero de 2017 | 11:25 am | No hay comentarios

El clásico videojuego creado por Nintendo en 1986, The Legend Of Zelda, tiene su propio musical, “The Legend Of Zelda: Symphony Of The Goddesses“, el que, luego de exitosa triple visita en 2016, llegará con una presentación a nuestro país el próximo 18 de marzo en el Teatro Cariola.

Puntualmente, se trata de una gran orquesta que, apoyada por una proyección de imágenes relativas al juego, interpreta la banda sonora del mismo, la que fue creada originalmente por el reconocido compositor japonés, Shigeru Miyamoto.

En el show la performance de las canciones más exitosas de toda la serie está asegurada, sin embargo, también habrá espacio para tocar las canciones del próximo lanzamiento de la saga, “The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild“, el que estará disponible para la nueva consola del gigante nipón, Nintendo Switch.

Las entradas para el espectáculo se comenzarán a vender a partir del 23 de enero (mediodía) mediante sistema Puntoticket y sin cargo en boleterías del teatro. Estos son los precios:

Primeras Filas: $60.000

Palco A o B: $60.000

Diamante: $50.000

Golden: $40.000

Platea: $30.000