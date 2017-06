Kurt Vile y Courtney Barnett publicarán disco colaborativo

No, no son el Kurt y Courtney que todos conocemos, son otros, mucho menos añejos. Se trata de Kurt Vile (ex The War On Drugs) y Courtney Barnett, quienes acaban de anunciar que publicarán un disco colaborativo, además de salir juntos de gira por Estados Unidos.

El álbum, sin nombre ni fecha de lanzamiento todavía (se espera su lanzamiento para fin de año), se registró durante ocho días repartidos en los últimos quince meses, cuando las giras del músico norteamericano y la artista australiana coincidieron en el mismo lugar, y en el momento preciso.