King Gizzard & The Lizard Wizard tocó “The Lord Of Lightning” en Conan

La temporada 2017 asoma como la más desafiante en la corta pero muy productiva carrera de King Gizzard & The Lizard Wizard. Y es que la banda australiana se puso como meta para este año el ambicioso/ridículo/brillante plan de editar cinco discos de estudio, partiendo la serie con “Flying Microtonal Banana” (febrero), y siguiendo con “Murder Of The Universe“, fijado para salir el próximo 23 de junio.

Pues bien, para seguir con la promoción pre lanzamiento del registro, los de Melbourne llegaron a los estudios de Conan -el late del mito que es Conan O’Brien-, donde se despacharon una iluminadísima versión de “The Lord Of Lightning“.

Puedes ver el video de la presentación aquí: