King Gizzard & The Lizard Wizard anuncia nuevo disco: “Murder Of The Universe”

Lunes, 10 de Abril de 2017 | 1:40 pm

En noviembre pasado, King Gizzard & The Lizard Wizard anunció que publicaría nada menos que cinco nuevos discos durante esta temporada 2017. El primero de ellos, “Flying Microtonal Banana“, tuvo su lanzamiento en febrero, y ahora, se suma el segundo trabajo de la serie con el grandioso título, “Murder Of The Universe“.

El registro tendrá su salida el próximo 23 de junio, y de aquel la banda acaba de revelar su portada y un trailer. Esperemos que el años dure lo suficiente para que los australianos puedan completar su ambicioso/ridículo/brillante proyecto.