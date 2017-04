Kendrick Lamar lanzará su nuevo disco la próxima semana

Viernes, 7 de Abril de 2017 | 10:33 am | No hay comentarios

Ya nos los decía Kendrick Lamar en su penúltimo tema conocido, “The Heart Part 4“: “You all got till April 7 to get you all shit together“. Pues bien, la mayoría creyendo que hoy día se anunciarían los detalles del esperado nuevo disco del rapero norteamericano, el mismo nos sorprende (en realidad, iTunes lo hace) con la fecha de publicación de aquel: será la próxima semana, el 14 de abril, cuando salga el sucesor del excelente “To Pimp A Butterfly“.

Descrito sólo como “Album”, y sin portada ni track listing revelado (sólo se sabe que son 14 canciones), el propio cuenta con una lista de colaboradores que incluye a James Blake, BadBadNotGood, The Alchemist y a los mismísimos U2 (sí, también nos parece extraño), entre otros artistas.

El primer single de la producción, “HUMBLE.“, se lanzó el viernes pasado.