Kasabian anuncia nuevo disco y estrena canción: “I’m In Love With A Psycho”

Viernes, 17 de Marzo de 2017 | 1:13 pm | No hay comentarios

Kasabian ha regresado con lo que será su sexto álbum de estudio, a lanzarse este 28 de abril. “For Crying Out Loud” marca un retorno luego de “48:13” (2014), con el single “I’m In Love With A Psycho” como primer adelanto de este trabajo.

Te dejamos a continuación con el tracklist de este nuevo álbum, además de la canción “I’m In Love With A Psycho”, disponible en streaming:

Lista de canciones:

Ill Ray (The King) You’re In Love With A Psycho TwentyFourSeven Good Fight Wasted Come Back Kid The Party Never Ends Are You Looking For Action All Through The Night Sixteen Blocks Bless This Acid House Put Your Life On It