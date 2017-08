Julian Casablancas + The Voidz vuelve a Chile en octubre

Miércoles, 23 de Agosto de 2017

Suman y siguen los espectáculos en la cartelera nacional de conciertos. Ahora es el turno de Julian Casablancas + The Voidz, que llegará por segunda vez a nuestro país para presentarse el próximo 14 de octubre en la Cúpula Multiespacio (ex Teatro La Cúpula).

Será una buena oportunidad para que el músico norteamericano se reivindique tras su debut con The Voidz en 2014, el que incluyó dos shows -Club de la Unión de Santiago y Lollapalooza Chile- que estuvieron lejos de cumplir con las expectativas. Además, Casablancas también podrá dejar atrás el show que The Strokes ofreció en Lollapalooza Chile 2017, el que claramente no fue el mejor de la banda.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del lunes 28 de agosto a través de sistema Puntoticket. Los precios serán confirmados.