Josh Homme tocó set acústico en evento a beneficio de Dave Rosser de The Afghan Whigs

Miércoles, 14 de diciembre de 2016 | 4:06 pm | No hay comentarios

Tal como hicieran artistas como Duff McKagan, Eagles Of Death Metal o Mark Lanegan, entre otros, el líder de Queens Of The Stone Age, Josh Homme, se sumó a los eventos que The Afghan Whigs armó para recaudar los fondos que necesita su guitarrista, Dave Rosser, para cubrir los gastos médicos de su enfermedad. Recordemos que hace algunas semanas a Rosser le diagnosticaron un cáncer de colon inoperable y que su banda organizó inmediatamente la ayuda con estos shows.

En el evento de anoche, Homme tocó temas de Queens Of The Stone Age, Them Crooked Vulture y covers de Dean Martin, Merle Travis y Cab Calloway, sin embargo, lo más llamativo fue “Villains Of Circumstance”, canción que sólo fue interpretada una vez en 2014.

Escucha gran parte del set a continuación:

“Villains Of Circumstance”

“Spinning In The Daffodils” de Them Crooked Vultures

“Minnie The Moocher” de Cab Callaway

“Dark As A Dungeon” de Johnny Cash