Josh Homme realizará banda sonora de la película “In The Fade”

Viernes, 26 de Mayo de 2017 | 10:30 am

Participar en bandas sonoras de películas, documentales o videojuegos es algo que se le da bastante bien a Josh Homme. Sin embargo, lo de ahora es un desafío mayor para el líder de Queens Of The Stone Age porque aquel estará a cargo del score completo de un largometraje.

Se trata de la cinta “In The Fade” -como el tema cantado por Mark Lanegan en el disco de QOTSA, “Rated R” (2000)-, una que se acaba de presentar en Cannes y que habla sobre la venganza de una mujer cuyo esposo e hijo fueron asesinados por un grupo neo-nazi.

Para elegir al músico a cargo de su film, el director y guionista del mismo, Fatih Akin, señaló que: “Cuando estuve escribiendo el guion, escuché mucho a Queens Of The Stone Age. Tuve la sensación de que esa podría ser la música que la protagonista escuchara porque tiene una actitud auto destructiva y la película habla sobre la auto destrucción. Le envié (a Homme) una primera versión de la película y él inmediatamente me llamó para decirme que le gustó mucho y que le encantaría trabajar en ella“.