Johnny Marr se reúne tras 23 años con The The para sacar nuevo material

Miércoles, 22 de Marzo de 2017 | 10:04 am | No hay comentarios

Tuvieron que pasar 23 años para que Johnny Marr pudiera nuevamente tomar parte en The The. Y es que después del período en el que el ex The Smiths participó en el grupo (1988-1994), no se habían producido más acercamientos entre ambos.

Eso, hasta ahora, porque Marr volvió a unir fuerzas con Matt Johnson (único miembro estable de The The desde su formación en 1979) para editar un nuevo tema, algo que no pasaba desde la salida del álbum, “Dusk“, publicado en 1993. Luego de esto, Marr daría un paso al costado y The The seguiría adelante con su carrera, lanzando cinco trabajos más sin el guitarrista.

El tema en cuestión llevará por nombre “We Can’t Stop What’s Coming“, y tendrá su estreno durante el Record Store Day 2017, el próximo 22 de abril.