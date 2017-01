Jens Lekman anuncia nuevo disco y estrena canción: “What’s That Perfume That You Wear?”

Miércoles, 4 de enero de 2017 | 3:30 pm | No hay comentarios

Luego de visitar nuestro país en septiembre del año pasado, el cantante y compositor sueco, Jens Lekman, ahora ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco de estudio que llevará por nombre, “Life Will See You Now“, y el que tendrá su publicación el próximo 17 de febrero.

Se tratará del cuarto larga duración editado por el europeo, y en el sucesor del muy buen álbum que es “I Know What Love Isn’t” (2012). Adelantando más que la portada y el tracklist del registro -las que puedes revisar más bajo-, Lenkman también estrenó el primer single del mismo, “What’s That Perfume That You Wear?“.

Te dejamos con el tema a continuación:

Tracklist “Life Will See You Now”:

To Know Your Mission Evening Prayer Hotwire The Ferris Wheel Whats That Perfume That You Wear? Our First Fight Wedding in Finistere How We Met, The Long Version How Can I Tell Him Postcard #17 Dandelion Seed