Jack White y Elton John se unen para lanzar una canción: “Two Fingers Of Whiskey”

Jueves, 1 de Junio de 2017 | 11:40 am | No hay comentarios

Sabemos que Jack White siempre ha sido un tipo muy activo en lo que a música se refiere y que Elton John, bueno, es Elton John. Entonces, si nos hablan de una colaboración entre estos dos músicos podríamos adivinar que el resultado sería uno perfecto.

Y no nos equivocamos porque tanto el ex White Stripes como el legendario compositor británico se unieron para crear un excelente corte en el código más representativo del “12 bar blues”. La canción se llama “Two Fingers Of Whiskey” y es parte del soundtrack de American Epic, una serie documental de la PBS producida por Robert Redford, T Bone Burnett y el propio Jack White, donde distintos artistas versionan clásicos de los años ’20.

Puedes escuchar el tema a continuación: