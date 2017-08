Jack White confirma grabación de un nuevo disco

Luego de haber publicado el muy buen disco que es “Lazaretto” hace tres años, Jack White anunció el lanzamiento de un nuevo larga duración para su carrera en solitario, el tercero de su trayectoria en ese formato.

Sin nombre ni fecha de publicación revelada, la existencia del registro se confirmó a través de las redes sociales del sello Third Man Records (propiedad del ex White Stripes), donde se compartieron dos imágenes que muestran al músico y su banda en estudios de Nueva York y Los Angeles.

Recordemos que en abril pasado el cantante publicó una canción titulada “Battle Cry“, una que probablemente se transforme en el primer single del álbum.

jack white recording songs for his third solo album in new york city july 27th. pic.twitter.com/AXB7lol3hR

— Third Man Records (@thirdmanrecords) 31 de julio de 2017