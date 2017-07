Jack Johnson regresa a Chile, anuncia nuevo disco y estrena canción: “My Mind Is For Sale”

Viernes, 14 de Julio de 2017 | 10:25 am

A tres años de su único concierto en el país (marzo, 2014), el compositor y cantante norteamericano, Jack Johnson, volverá a Chile para ofrecer un nuevo show. Será el próximo 14 de noviembre en la Explanada de Espacio Riesco cuando el músico se reencuentre con sus seguidores locales.

Poniendo fin a una pausa discográfica de cuatro años, precisamente el día de hoy el también productor y director de documentales anunció un nuevo larga duración, “All The Light Above It Too“, cuya fecha de lanzamiento quedó fijada para el próximo 8 de septiembre. Junto con esto, Johnson también publicó el primer single de aquel, “My Mind Is for Sale“. Puedes escuchar el tema más abajo.

Las entradas para el evento estarán disponibles a partir del 24 de julio mediante sistema Puntoticket con valores que se informarán prontamente.