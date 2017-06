Iron & Wine anuncia nuevo disco y estrena canción: “Call It Dreaming”

Jueves, 8 de Junio de 2017 | 11:54 am | No hay comentarios

Después de haber publicado dos discos colaborativos en los últimos dos años (“Sing Into My Mouth” (2015) con Ben Bridwel y “Love Letter for Fire” (2016) con Jesca Hoop), Iron & Wine anunció un nuevo larga duración individual, el que sigue a la salida de “Ghost On Ghost” en 2013.

El álbum se titulará “Beast Epic” y tendrá su lanzamiento el próximo 25 de agosto. Con once canciones incluidas (cinco más en la edición de lujo) en el álbum, Sam Beam (nombre real del compositor tras el proyecto) describe el trabajo así: “Para ser honesto, titulé el disco como “Beast Epic” principalmente porque suena muy bien. De todas maneras, dicho esto y quizás para ser completamente honesto, “una historia donde los animales hablaran y actuaran como los humanos” suena como la descripción perfecta de la vida de cualquiera de noosotros. Si no es eso, entonces al menos sirve perfectamente para un montón de canciones que alguna vez haya intentado crear. Espero que lo disfruten”.

Además de lo anterior, el músico liberó el primer single del registro junto a un video, “Call It Dreaming“. Revisa el material a continuación:

Track listing “Beast Epic”:

Claim Your Ghost Thomas County Law Bitter Truth Song In Stone Summer Clouds Call It Dreaming About A Bruise Last Night Right For Sky The Truest Stars We Know Our Light Miles