Detalles del regreso de Incubus a Chile

Viernes, 24 de Marzo de 2017 | 8:36 am | No hay comentarios

El próximo 21 de abril será el retorno discográfico de Incubus con “8“, su octavo disco, que saldrá más de seis años después que “If Not Now, When” en julio de 2011, pero no sólo han entregado alegrías con su retorno a las guitarras más filosas con “Glitterbomb” o “Nimble Bastard“, sino que también lo harán con el anuncio de su regreso a nuestras tierras como parte de la gira de “8”.

La cita será el próximo martes 26 de septiembre en el Movistar Arena, mismo recinto donde la banda debutó en Chile hace casi diez años en octubre de 2007.

Venta de entradas desde el 10 de abril al mediodía en Puntoticket. Precios, aquí:

Ubicación Precio Cargo Platea Baja Diamante $70.000 $8.400 $78.400 Platea Baja Golden $55.000 $6.600 $61.600 Platea Baja Silver $42.000 $5.000 $47.000 Cancha General Preventa 1 $42.000 $5.000 $47.000 Cancha General Preventa 2 $45.000 $5.400 $50.400 Cancha General $48.000 $5.800 $53.800 Platea Alta Preventa 1 $32.000 $3.900 $35.900 Platea Alta Preventa 2 $36.000 $4.300 $40.300 Platea Alta $40.000 $4.800 $44.800 Tribuna $22.000 $2.700 $24.700