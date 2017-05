Horarios del festival Fauna Otoño 2017

Martes, 2 de Mayo de 2017 | 12:37 pm | No hay comentarios

La primera versión del festival Fauna Otoño asoma como uno de los espectáculos imperdibles para esta temporada en nuestro país. Y es que el evento que se desarrollará el próximo 13 de mayo en Espacio Riesco, además de aumentar la cuota de eventos musicales masivos en Chile, tiene en su cartel a bandas como Slowdive, This Will Destroy You, The Radio Dept o Beach Fossils. Es decir, la calidad está asegurada.

Así, con todo listo para la realización del encuentro, desde la producción indicaron los horarios y escenarios en los que cada grupo se presentará. Puedes revisar el orden más abajo.

Las entradas para el festival continúan a la venta mediante sistema Puntoticket en su venta general a un valor de $32.000 (no incluye cargo por servicio). Tickets sin recargo en Sonar Tienda.