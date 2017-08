Horarios de Santiago Rock City 2017

Entre los próximos 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental se va a desarrollar el que probablemente sea el mayor evento que tendrá Chile durante esta temporada, hablamos del Santiago Rock City. Y cómo no, si en aquel se reunirán cuatro bandas que ni el fanático más entusiasta hubiese pensado ver juntas: The Who, Aerosmith, Def Leppard y Guns N’ Roses. Como el complemento ideal también se harán presentes L.A. Guns, Marky Ramone y Tyler Bryant & The Shakedown.

Mientras que los británicos de The Who y Def Leppard tendrán su esperadísimo debut en suelos nacionales, el combo norteamericano formado por Aerosmith y Guns N’ Roses volverá después de que ambos grupos tuvieran su última presentación en Chile el año pasado.

Para comenzar con la organización del espectáculo, desde la producción a cargo indicaron en qué horario se presentará cada banda. Revisa el detalles más abajo.

Las entradas para el encuentro continúan disponibles a través de sistema Puntoticket con los siguientes valores:

ABONOS 2 DÍAS:

Galería: $58.500 (AGOTADO)

(AGOTADO) Zona Stgo Rock: $73.500 (AGOTADO)

(AGOTADO) Cordillera: $148.500

Cancha Preferencial:​ $180.000​

Océano: ​ $220.000​

Rapa Nui: $435.000

Pase diario 29 de septiembre:

Galería: $39.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Zona Stgo Rock: $49.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Cordillera: $99.000

Cancha Preferencial:​ $120.000​

Océano: ​ $150.000​

Rapa Nui: $290.000

Silla de Ruedas: $39.000

Pase diario 30 de septiembre:

Galería: $39.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Zona Stgo Rock: $49.000

Cordillera: $99.000

Cancha Preferencial:​ $120.000​

Océano: ​ $150.000​

Rapa Nui: $290.000

Silla de Ruedas: $39.000

Pase diario (ambos días) 15% de descuento BCI

Galería: $33.150 (AGOTADO)

(AGOTADO) Zona Stgo Rock: $41.650 (AGOTADO 29 de septiembre)

(AGOTADO 29 de septiembre) Cordillera: $84.150

Cancha Preferencial:​ $102.000​

Océano: ​ $127.500​

Rapa Nui: $246.500

*Precios sin cargo por servicio

El festival está organizado de la siguiente manera:

Viernes 29 de septiembre:

20:30 hrs. | Guns N’ Roses

18:30 hrs. | The Who

17:15 hrs. | Tyler Bryant & The Shakedown

Sábado 30 de septiembre:

22:30 hrs. | Aerosmith

20:15 hrs. | Def Leppard

19:00 hrs. | L.A. Guns

18:00 hrs. | Marky Ramone